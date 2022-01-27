В Одессе двое бездомных жестоко избили незнакомого мужчину, он умер в больнице не приходя в сознание.

Как сообщила пресс-служба ГУНП в Одесской области, трагический инцидент случился вечером в пункте обогрева на Куликовом поле.

Известно, что двое мужчин без постоянного места жительства – один приехал из Херсона, другой - из Одесской области, напали на незнакомца. Они жестоко его избили. Мужчину увезли в больницу, где он скончался спустя несколько часов, так и не приходя в сознание.

Полицейские задержали злоумышленников.

Мужчины говорят, что с потерпевшим они столкнулись в пункте обогрева, там он якобы обидел их знакомую.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

Ранее мы писали, медики "скорой помощи" привезли парня к пункту обогрева на Куликовом поле. Медработники сами сказали, что у него признаки наркотического опьянения, но на свежем воздухе ему скоро станет лучше, однако не стало. Через 20 минут человек скончался.

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