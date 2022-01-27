Как сообщила пресс-служба
Известно, что двое мужчин без постоянного места жительства – один приехал из Херсона, другой - из Одесской области, напали на незнакомца. Они жестоко его избили. Мужчину увезли в больницу, где он скончался спустя несколько часов, так и не приходя в сознание.
Полицейские задержали злоумышленников.
Мужчины говорят, что с потерпевшим они столкнулись в пункте обогрева, там он якобы обидел их знакомую.
Заросший Галкин показал детали интерьера замка, в котором живет с Пугачевой: "Мальдивам и не снилось"
20-летний солдат в Днепре расстрелял сослуживцев, подробности и фото подозреваемого: "Случилась трагедия"
Сел в маршрутку и исчез: беда произошла с пропавшим украинцем, найдено тело
Жизнь знаменитого актера оборвалась в ДТП, травмы оказались слишком тяжелыми: подробности
Утонул маленький сын олигарха, все случилось на глазах у брата: «Хватило минуты»
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Им грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее мы писали, медики "скорой помощи" привезли парня к пункту обогрева на Куликовом поле. Медработники сами сказали, что у него признаки наркотического опьянения, но на свежем воздухе ему скоро станет лучше, однако не стало. Через 20 минут человек скончался.
Напомним, что охранники в масках напали на одесситов, видео: "не обращали внимание на пол и возраст"
Как сообщала Politeka, муж певицы из Одессы пошел на дерзкое преступление в ночное время
Также Politeka писала, односельчане высказались о нацгвардейце Рябчуке который расстрелял людей