Как пишет Politeka.net, о погодной ситуации в пятницу, 28 января, сообщили синоптики.
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, сегодня в Одессе будет немного теплее, чем в предыдущие дни, но по-прежнему скользко на дорогах.
Днем температура воздуха составит от +1 до +3 градусов, к вечеру упадет до нуля градусов.
На протяжении дня в Одессе будет переменная облачность, днем пойдет мелкий дождь вперемешку со снегом.
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Ветер юго-западный, 7-12 метров в секунду.
На данным погодного сайта sinoptik, в Одессе на протяжении всего дня погода будет пасмурной. Днем будет идти мелкий дождь со снегом, но к вечеру он закончится.
Утром температура – от 0 до +1 градуса, днем повысится до +2, а к вечеру снова опустится до нулевого показателя.
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