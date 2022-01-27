В Одессе застройщик нагло вырыл котлован в метре от дома пожилой женщины, пока она отсутствовала.

Как сообщают местные телеграм-каналы , возмутительный инцидент имел место 26 января в Товарном переулке в районе Молдаванки.

В частности, застройщик ЖК "Алексеевский" начал строительство паркинга буквально в метре от дома пенсионерки.

Как рассказали родные пожилой одесситки, в тот день они повезли бабушку на обследование, а когда приехали, уже увидели котлован.

На кадрах видно, что от ямы до дома осталось буквально один метр, теперь женщине страшно выйти на улицу, чтобы не свалится в котлован.

«Примите меры по нахальным действиям данного застройщика, потому что ни на какие контакты с нами он не идет» - говорит внук пенсионерки.

Молодой человек обращался к застройщику с вопросом решить проблему отселения с домом.

«Они только на словах пообещали, но по факту ничего не сделали. Но когда они вырыли котлован терпению пришел конец» - говорит мужчина на видео.

Видео можно просмотреть тут.

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