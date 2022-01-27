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В частности, застройщик ЖК "Алексеевский" начал строительство паркинга буквально в метре от дома пенсионерки.
Как рассказали родные пожилой одесситки, в тот день они повезли бабушку на обследование, а когда приехали, уже увидели котлован.
На кадрах видно, что от ямы до дома осталось буквально один метр, теперь женщине страшно выйти на улицу, чтобы не свалится в котлован.
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«Примите меры по нахальным действиям данного застройщика, потому что ни на какие контакты с нами он не идет» - говорит внук пенсионерки.
Молодой человек обращался к застройщику с вопросом решить проблему отселения с домом.
«Они только на словах пообещали, но по факту ничего не сделали. Но когда они вырыли котлован терпению пришел конец» - говорит мужчина на видео.
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Напомним, что охранники в масках напали на одесситов, видео: "не обращали внимание на пол и возраст"
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