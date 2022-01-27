В Одессе родственники и волонтеры бросились на поиски молодой девушки, которая бесследно пропала три дня назад.

Как сообщает поисковая группа "На выручку. Лучшие люди Одессы" в Facebook, 23-летняя Каськова Александра Юрьевна вышла из дома еще 24 января около 5 часов вечера и с тех пор связь с девушкой оборвалась.

В последний раз ее видели 25 января на железнодорожном вокзале в Одессе.

«Рост 165 см, худощавого телосложения, волосы до плечей, цвет-серый блонд. Татуировка на левой ноге с изображением лисы! У девушки есть проблемы с психикой!», - говорится в сообщении.

Пропавшая была одета в фиолетовую куртку, светло-серые джинсы и обута в черные ботинки на высокой подошве.

«Если кому-то что-либо известно о местонахождении Александры, просим срочно сообщить по телефонам: 0674827700 - руководитель общественной организации #КращіЛюдиОдеси , координатор поисков Сергей (#ЛучшиеЛюди) или 102», - сообщили волонтеры.

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