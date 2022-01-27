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В последний раз ее видели 25 января на железнодорожном вокзале в Одессе.
«Рост 165 см, худощавого телосложения, волосы до плечей, цвет-серый блонд. Татуировка на левой ноге с изображением лисы! У девушки есть проблемы с психикой!», - говорится в сообщении.
Пропавшая была одета в фиолетовую куртку, светло-серые джинсы и обута в черные ботинки на высокой подошве.
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«Если кому-то что-либо известно о местонахождении Александры, просим срочно сообщить по телефонам: 0674827700 - руководитель общественной организации #КращіЛюдиОдеси , координатор поисков Сергей (#ЛучшиеЛюди) или 102», - сообщили волонтеры.
Напомним, что известно о солдате-срочнике, который расстрелял сослуживцев: сам из Одесской области
Как сообщала Politeka, в Одессе ищут ребенка, который поехал кататься на велосипеде и пропал, кадры
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