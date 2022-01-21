В Одессе четвертые сутки разыскивают 16-летнего парня, который ушел из дома и не дает о себе знать.
Как пишет Politeka.net, информация об исчезновении юноши появилась на
На поиски несовершеннолетнего были направлены подразделения полиции № 3 Одесского районного управления полиции № 1.
В сообщении говорится, что Кирилл Кусовский, 2005 года рождения, вышел из дома еще 17 января и с тех пор никто его не видел. Телефон подростка отключен.
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Кирилл был одет в синюю шапку, черную куртку с капюшоном, синие джинсы. Был обут в коричневые сапоги.
Парень выглядит на свой возраст, его рост 175-180 сантиметров, имеет среднее телосложение, и короткие русые волосы.
При получении любой информации о возможном местонахождении парня в полиции призвали звонить по телефону спецлинии "102".
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