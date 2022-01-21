В Одессе полиция и родственники ищут 16-летнего Кирилла Кусовского, парень пропал 17 января.

В Одессе четвертые сутки разыскивают 16-летнего парня, который ушел из дома и не дает о себе знать.

Как пишет Politeka.net, информация об исчезновении юноши появилась на сайте Нацполиции в Одесской области.

На поиски несовершеннолетнего были направлены подразделения полиции № 3 Одесского районного управления полиции № 1.

В сообщении говорится, что Кирилл Кусовский, 2005 года рождения, вышел из дома еще 17 января и с тех пор никто его не видел. Телефон подростка отключен.

Кирилл был одет в синюю шапку, черную куртку с капюшоном, синие джинсы. Был обут в коричневые сапоги.

Парень выглядит на свой возраст, его рост 175-180 сантиметров, имеет среднее телосложение, и короткие русые волосы.

При получении любой информации о возможном местонахождении парня в полиции призвали звонить по телефону спецлинии "102".

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