Как пишет Politeka.net, происшествие случилось в Болградской объединенной территориальной общине, сообщили в
32-летний мужчина с 17-летним юношей заподозрили подростка в краже музыкальной колонки и под предлогом игры в карты заманили его в гараж.
Далее, они придрались к 15-летнему парню, чтобы он признался в краже, а когда тот стал отрицать свою причастность к исчезновению их имущества, начали его бить. Злоумышленники привязали потерпевшего и тот долгое время просидел в гараже, пока ему не удалось вырваться на волю.
Когда юноша прибежал домой, то рассказал о случившемся своим родителям, а те оповестили полицию.
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У подростка диагностировали травму головы, сейчас он находится в больнице.
В полиции отметили, что разыскали злоумышленников и объявили им подозрение.
За содеянное им грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.
Напомним, что домушники атаковали квартиры одесситов и перевернули всё вверх дном
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