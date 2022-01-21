В Одесской области мужчина с малолетним сообщником устроили жестокий самосуд над подростком в гараже, пострадавший в больнице.

Как пишет Politeka.net, происшествие случилось в Болградской объединенной территориальной общине, сообщили в пресс-службе Нацполиции в Одесской области.

32-летний мужчина с 17-летним юношей заподозрили подростка в краже музыкальной колонки и под предлогом игры в карты заманили его в гараж.

Далее, они придрались к 15-летнему парню, чтобы он признался в краже, а когда тот стал отрицать свою причастность к исчезновению их имущества, начали его бить. Злоумышленники привязали потерпевшего и тот долгое время просидел в гараже, пока ему не удалось вырваться на волю.

Когда юноша прибежал домой, то рассказал о случившемся своим родителям, а те оповестили полицию.

У подростка диагностировали травму головы, сейчас он находится в больнице.

В полиции отметили, что разыскали злоумышленников и объявили им подозрение.

За содеянное им грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

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