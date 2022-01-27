Как пишет Politeka.net, соответствующие решения приняла местная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что с четверга, 27 января школьников отправили по домам, чтобы предотвратить массовое инфицирование не только коронавирусом, но и другими респираторными заболеваниями и гриппом, которыми всё чаще болеют дети.
Учеников отправили на удаленное обучение до особого распоряжения. При этом в Одесской области еще окончательное решение не приняли. Но Управление здравоохранения еще 22 января написало письмо с рекомендацией перевести все школы области на дистанционное обучение.
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За сутки, по состоянию на 27 января, в Одесской области зарегистрировали огромное количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - 1 939 человек. Скончали от инфекции - 8 пациентов.
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