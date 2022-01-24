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Дело в том, что сегодня в Службу безопасности пришло анонимное письмо с угрозой взрыва во всех одесских учебных заведениях и торговых центрах города.
Так, из здания лицея «Фонтанский» на 14-й станции Большого Фонтана эвакуировали детей и учителей.
Также стало известно, что ученики школы №55 сегодня остались без уроков.
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Поступают сообщения о «минированиях» других школ.
На места выехали следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи.
После окончания положенных проверок по факту ложного сообщения заведут уголовное дело.
Напомним, что школьник ради забавы "заминировал" ТЦ под Одессой: "Хотел посмотреть как..."
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