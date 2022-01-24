В местных телеграм-каналах появилась информация о том, что директора школ просят родителей, как можно быстрее забрать детей по домам.

Дело в том, что сегодня в Службу безопасности пришло анонимное письмо с угрозой взрыва во всех одесских учебных заведениях и торговых центрах города.

Так, из здания лицея «Фонтанский» на 14-й станции Большого Фонтана эвакуировали детей и учителей.

Также стало известно, что ученики школы №55 сегодня остались без уроков.

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Поступают сообщения о «минированиях» других школ.

На места выехали следственно-оперативные группы, взрывотехники и кинологи.

После окончания положенных проверок по факту ложного сообщения заведут уголовное дело.

Напомним, что школьник ради забавы "заминировал" ТЦ под Одессой: "Хотел посмотреть как..."

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