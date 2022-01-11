Как пишет Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе регионального
В полиции расказали, что 10 января на линию «102» поступил сигнал о минировании торгового центра в городе Южном.
Спецслужбв выехали по указанному адресу, обследовали территорию и никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.
Через час удалось установить личность лжеминера. Ним оказался 12-летний подросток, ученик 6 класса одной из школ в Южном.
Как менялось лицо Аллы Пугачевой после пластических операций: "Такая разная..."
Известный режиссер, который работал с Данилко и Лорак, честно высказался о Wellboy: "Мне кажется, что..."
Детей Галкина и Пугачевой приодели в стиле королевской семьи: «Маленький принц и принцесса»
Известный российский актер пропал без вести в Казахстане: "Последний раз связался с мамой..."
Притула взбесился из-за украинцев, раскритиковавших его праздничный стол: "Если уж вы такой..."
По словам школьника, он хотел посмотреть, как будут съезжаться и работать спецслужбы. О выходке подростка полицейские оповестили его мать. Женщина была ошеломлена поведением сына, ведь никогда не имела с ним хлопот.
Поскольку малолетний не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность за этот вид преступления, полицейские будут обращаться в суд с ходатайством о принятии в отношении него принудительных мер воспитательного характера. Кроме того, мать парня будет привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.
Напомним, про угрозу взрыва пв Одессе: съехались саперы и полиция, первые подробности
Также Politeka сообщала, дети ради забавы "заминировали" школу на Одесчине: что им грозит за это