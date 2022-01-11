Как пишет Politeka.net, об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУНП .

В полиции расказали, что 10 января на линию «102» поступил сигнал о минировании торгового центра в городе Южном.

Спецслужбв выехали по указанному адресу, обследовали территорию и никаких взрывоопасных предметов не обнаружили.

Через час удалось установить личность лжеминера. Ним оказался 12-летний подросток, ученик 6 класса одной из школ в Южном.

По словам школьника, он хотел посмотреть, как будут съезжаться и работать спецслужбы. О выходке подростка полицейские оповестили его мать. Женщина была ошеломлена поведением сына, ведь никогда не имела с ним хлопот.

Поскольку малолетний не достиг возраста, с которого наступает уголовная ответственность за этот вид преступления, полицейские будут обращаться в суд с ходатайством о принятии в отношении него принудительных мер воспитательного характера. Кроме того, мать парня будет привлечена к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

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