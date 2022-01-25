Кадры «развлечений» детишек появились в
«Школьники решили поиграть мёртвым попугаем и покидать его об стенку, потом всё конечно же выложили в интернет», - говорится в публикации.
На видео видно, как мальчик в маске болтает мертвой птицей перед объективом, а потом со всей силы швыряет ее об стенку.
При этом дети весело смеются.
Пугачева после многочисленных пластик поразила самоуверенным заявлением: "Меня любят любую..."
Информация о смерти Людмилы Янукович оказалась фейком - СМИ
Покупка лекарств на "ковидную тысячу" с 24 января: стало известно, как и где это можно сделать
Победительница "Холостяка" Анна Богдан удивила обращением к Заливако: "Ты сделал неправильный выбор"
Сын знаменитой актрисы решил уйти из жизни после своего дня рождения: "Наша семья опустошена"
От чего скончалась бедная попугай, неизвестно, возможно дети помогли ему умереть.
Видео не для слабонервных, его можно просмотреть
Ранее мы писали, в Одессе ученики разрисовали школьный туалет красной краской и написали нецензурные выражения.
«Смотрите, что они сделали с туалетом ... скинули фото учителя», - говорится в сообщении местного телеграм-канала.
Напомним, что школьник ради забавы "заминировал" ТЦ под Одессой: "Хотел посмотреть как..."
Также Politeka сообщала, в Одессе учитель избил школьника, который нарушал дисциплину во время урока