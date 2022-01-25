Кадры «развлечений» детишек появились в телеграм-канале «Новости Одесса», во вторник, 25 января.

«Школьники решили поиграть мёртвым попугаем и покидать его об стенку, потом всё конечно же выложили в интернет», - говорится в публикации.

На видео видно, как мальчик в маске болтает мертвой птицей перед объективом, а потом со всей силы швыряет ее об стенку.

При этом дети весело смеются.

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От чего скончалась бедная попугай, неизвестно, возможно дети помогли ему умереть.

Видео не для слабонервных, его можно просмотреть тут.

Ранее мы писали, в Одессе ученики разрисовали школьный туалет красной краской и написали нецензурные выражения.

«Смотрите, что они сделали с туалетом ... скинули фото учителя», - говорится в сообщении местного телеграм-канала.

Напомним, что школьник ради забавы "заминировал" ТЦ под Одессой: "Хотел посмотреть как..."

Также Politeka сообщала, в Одессе учитель избил школьника, который нарушал дисциплину во время урока