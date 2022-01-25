В Одессе школьники издевались над попугаем и снимали это всё на камеру, видео сами выложили в интернет.

Кадры «развлечений» детишек появились в телеграм-канале «Новости Одесса», во вторник, 25 января.

«Школьники решили поиграть мёртвым попугаем и покидать его об стенку, потом всё конечно же выложили в интернет», - говорится в публикации.

На видео видно, как мальчик в маске болтает мертвой птицей перед объективом, а потом со всей силы швыряет ее об стенку.

При этом дети весело смеются.

От чего скончалась бедная попугай, неизвестно, возможно дети помогли ему умереть.

Видео не для слабонервных, его можно просмотреть тут.

Ранее мы писали, в Одессе ученики разрисовали школьный туалет красной краской и написали нецензурные выражения.

«Смотрите, что они сделали с туалетом ... скинули фото учителя», - говорится в сообщении местного телеграм-канала.

Напомним, что школьник ради забавы "заминировал" ТЦ под Одессой: "Хотел посмотреть как..."

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