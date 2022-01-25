Как пишет Politeka.net, фотоотчет рбнародовал на своей странице в Фейсбук глава одесского департамента образования Елена буйневич.

Чиновница отметила, что ссудить о качестве нового рациона стоит по тарелкам детей, то есть по тому, какие продукты малыши съедают, а какие оставляют.

«Смотрим. Что подали – что съели. Мамы! Измены нет, едят. Постепенно привыкают к меньшему количеству соли и сахара, проверила на своих. Едят не все. Чего нам не хватает: – хлеба с маслом. Сливочным. К кашке. Привыкли, любят, просят. Пожалуйста, не сетуйте на пана Евгения, он не отбирал детское масло и не составлял меню для садиков. Совершенно. – сахара. Да, привыкают, пьют лучше, но не все, не все, надо разрешить подслащивать. Мы постепенно сокращали. Но в садике. А дома?», - написала Елена Буйневич.

Глава департамента обратила внимание, что на тарелках дети оставляли припущенные овощи, свеклу, морковь и сухофрукты.

Впрочем, по мнению Буйневич, в данном случае претензии к составителям меню предъявлять не стоит, так как если дети отказываются есть эти полезные продукты, то значит их не приучили к этому родители.

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