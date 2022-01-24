На видео отреагировала глава одесского департамента образования Елена Буйневич, сообщает местный
Чиновница говорит, что сейчас женщину отстранили от работы.
«По факту рукоприкладства проводят внутреннее расследование. Однако учительница уже написала заявление на увольнение», - сообщила Елена Буйневич местным телеграм-каналам.
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В тоже время в сети появилась информация, что мальчик, которого ударила по голове учительница, постоянно нарушал порядок на всех уроках. Впрочем, это не давало права педагогу поднимать руку на ребенка.
Напомним, что ученики устроили громкий беспорядок в школе Одессы: фото последствий
Также Politeka сообщала, в Одессе преподаватель поднял руку на ребенка, который нарушал дисциплину на уроке, видео