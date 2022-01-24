В одесской школе началось расследование после того, как преподаватель подняла руку на ученика во время урока.

Видео рукоприкладства в школе №92 сняли одноклассники побитого мальчика, после этого инцидент получил широкую огласку.

На видео отреагировала глава одесского департамента образования Елена Буйневич, сообщает местный телеграм-канал.

Чиновница говорит, что сейчас женщину отстранили от работы.

«По факту рукоприкладства проводят внутреннее расследование. Однако учительница уже написала заявление на увольнение», - сообщила Елена Буйневич местным телеграм-каналам.

В тоже время в сети появилась информация, что мальчик, которого ударила по голове учительница, постоянно нарушал порядок на всех уроках. Впрочем, это не давало права педагогу поднимать руку на ребенка.

Напомним, что ученики устроили громкий беспорядок в школе Одессы: фото последствий

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