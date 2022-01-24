В
«Смотрите, что они сделали с туалетом ... скинули фото учителя», - говорится в сообщении.
На кадрах видно, как унитаз, бачок и стены запачканы красной краской.
Кроме того, на стенах видны нецензурные надписи, сделанные той же краской, но они немного затерты.
Пугачева после многочисленных пластик поразила самоуверенным заявлением: "Меня любят любую..."
Жена "Холостяка" Добрынина вызверилась на украинцев и хвастнула богатствами: "Сидите дальше дома, бойтесь"
На границе нашли застреленным пограничника, ему было 19 лет: подробности трагедии
Оборвалась жизнь звезды "Моя прекрасная няня", коллеги сообщили о трагедии: "Невосполнимая утрата"
Данилко в образе Сердючки разделил украинцев репертуаром на "Дизель шоу": "Блин, зачем так...."
Отметим, что информации о том, в каком именно учебном заведении это произошло, не имеется.
Пользователи сети с гневом комментируют "развлечения" школьников, они считают, что отмывать должны не только дети, но их родители, которые невоспитывают своих чад.
"Воспитание, вот в чем проблема.
Дети предоставлены самим себе, пока мы зарабатываем пару копеек",
"Тряпку в руки, и заставить отмыть,
вместе с родителями",
"Если родителям до детей нет дела и растут как трава при дороге,то вот и результат.. Ещё и у учителя меньше прав по итогу, чем у этих обезьян в человеческом лице",
"Дети берут пример с родителей. А значит нужно подавать правильный пример",
"Ужассс..... А потом возмущаются родители, почему в школе на ребёнка кричали, что права не имеете и так далее", - пишут в сети.
Напомним, что школьник ради забавы "заминировал" ТЦ под Одессой: "Хотел посмотреть как..."
Также Politeka сообщала, в Одессе учитель избил школьника