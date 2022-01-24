В телеграм-канале «Одесса-Инфо» показали так называемые развлечения детишек.

«Смотрите, что они сделали с туалетом ... скинули фото учителя», - говорится в сообщении.

На кадрах видно, как унитаз, бачок и стены запачканы красной краской.

Кроме того, на стенах видны нецензурные надписи, сделанные той же краской, но они немного затерты.

Отметим, что информации о том, в каком именно учебном заведении это произошло, не имеется.

Пользователи сети с гневом комментируют "развлечения" школьников, они считают, что отмывать должны не только дети, но их родители, которые невоспитывают своих чад.

"Воспитание, вот в чем проблема.

Дети предоставлены самим себе, пока мы зарабатываем пару копеек",

"Тряпку в руки, и заставить отмыть,

вместе с родителями",

"Если родителям до детей нет дела и растут как трава при дороге,то вот и результат.. Ещё и у учителя меньше прав по итогу, чем у этих обезьян в человеческом лице",

"Дети берут пример с родителей. А значит нужно подавать правильный пример",

"Ужассс..... А потом возмущаются родители, почему в школе на ребёнка кричали, что права не имеете и так далее", - пишут в сети.

Напомним, что школьник ради забавы "заминировал" ТЦ под Одессой: "Хотел посмотреть как..."

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