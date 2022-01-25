Стало известно, что мужчина, который устроил опасную акцию протеста перед зданием полиции в Подольске Одесской области, умер в больнице.

Так, 37-летний Николай Бажуков, который 14 января поджег себя возле полицейского участка в Подольске, скончался в больнице Одессы, куда его доставили в тяжелом состоянии. На месте трагедии находился подольский активист Юрий Майтала, который и сообщил о смерти поджигателя, информирует местный паблик "Афиша Подольска".

Активист утверждает, что мужчина шел на поправку и он даже общался с ним.

«Сегодня в 8:00 в больнице города Одессы остановилось сердце Бажукова… Позавчера лично с ним общался — шёл на поправку. Но сердце не выдержало», — написал Юрий Майтала в Facebook.

Отметим, что Николая потушили сотрудники местной охранной фирмы, которые в тот момент как раз находились рядом. Почему Юрий Майтала не предотвратил трагедию, а всё снимал на телефон, не ясно.

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