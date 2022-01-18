Обгоревшее тело женщины нашли в захламленной квартире в Малиновском районе Одессы.

Как пишет Politeka.net, пожар вспыхнул днем во вторник, 18 января, в одной из квартир двухэтажного жилого дома на улице Кострова, сообщила пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

О возгорании спасателей оповестили соседи.

Прибыв на место, пожарные установили, что горит имущество и мусор в захламленной квартире на первом этаже здания.

В пресс-службе отметили, что огонь угрожал перекинуться на соседнюю квартиру, однако спасатели его оперативно потушили.

На пепелище нашли бездыханное тело хозяйки квартиры.

Что именно стало причиной пожара должный установить эксперты.

В тушении огня было задействовано восемь спасателей с двумя единицами техники.

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