Как пишет Politeka.net, пожар вспыхнул днем во вторник, 18 января, в одной из квартир двухэтажного жилого дома на улице Кострова, сообщила пресс-служба
О возгорании спасателей оповестили соседи.
Прибыв на место, пожарные установили, что горит имущество и мусор в захламленной квартире на первом этаже здания.
В пресс-службе отметили, что огонь угрожал перекинуться на соседнюю квартиру, однако спасатели его оперативно потушили.
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На пепелище нашли бездыханное тело хозяйки квартиры.
Что именно стало причиной пожара должный установить эксперты.
В тушении огня было задействовано восемь спасателей с двумя единицами техники.
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