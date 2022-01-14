Как пишет Politeka.net, страшное происшествие случилось днем, 14 января, в центре Подольска. Об этом сообщается в
Как стало известно, прямо на перекрестке мужчина облил себя горючим и вспыхнул алым пламенем. Сотрудникам охранного агентства, проезжавшим неподалеку, удалось сбить пламя при помощи огнетушителя.
По словам очевидцев, пострадавшему 37 лет, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.
Что стало причиной такого поступка, не сообщается.
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