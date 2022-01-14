На улице в Подольске Одесской области мужчина облился бензином и сам себя поджег, инцидент попал на камеру очевидцев.

Как пишет Politeka.net, страшное происшествие случилось днем, 14 января, в центре Подольска. Об этом сообщается в телеграм-канале «Х. Одесса» (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

Как стало известно, прямо на перекрестке мужчина облил себя горючим и вспыхнул алым пламенем. Сотрудникам охранного агентства, проезжавшим неподалеку, удалось сбить пламя при помощи огнетушителя.

По словам очевидцев, пострадавшему 37 лет, его госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Что стало причиной такого поступка, не сообщается.

ранее мы писали, в Одесской области пожилой мужчина облил себя легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

Соседи вызвали спасателей и когда те прибыли к месту, то обнаружили в кухне жилого дома мертвое тело хозяина, которое сильно обгорело.

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