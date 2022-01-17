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На кадрах видно, как мужчина облил себя бензином, поднес зажигалку и вспыхнул алым пламенем. Спасти пострадавшего смогли проезжавшие мимо работники охранной фирмы. Они погасили пламя из огнетушителя и вызвали скорую.
Мужчина рассказал, что он проживает в селе Борщи, а к административному зданию полиции пришел, чтобы "заявить о беззаконии". Несмотря на то, что у 37-летнего мужчины есть гражданская жена и ребенок, он решил таким радикальным способом сообщить о "произволе правоохранителей".
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По его словам, за учебную гранату без запала на него открыли уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием.
«Я каждый день сюда бегал. Даже следователь, который был на обыске, отказался от этого дела. Слышал, что она собирается увольняться, потому что это беззаконие и она не сможет разрушить эту систему. У меня три следователя сменились. Меня направляют от двери к двери: и в тюрьму не посадят, и не хотят признать свою вину... ", - рассказал мужчина.
Напомним, что мужчина облил себя горючим и вспыхнул пламенем посреди перекрестка: видео от очевидцев
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