Мужчина устроил опасную акцию протеста перед зданием полиции в Подольске Одесской области, он облил себя горючи и поджег.

Видео и подробности сообщил « 7 канал» в Telegram (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

На кадрах видно, как мужчина облил себя бензином, поднес зажигалку и вспыхнул алым пламенем. Спасти пострадавшего смогли проезжавшие мимо работники охранной фирмы. Они погасили пламя из огнетушителя и вызвали скорую.

Мужчина рассказал, что он проживает в селе Борщи, а к административному зданию полиции пришел, чтобы "заявить о беззаконии". Несмотря на то, что у 37-летнего мужчины есть гражданская жена и ребенок, он решил таким радикальным способом сообщить о "произволе правоохранителей".

По его словам, за учебную гранату без запала на него открыли уголовное дело по статье о незаконном обращении с оружием.

«Я каждый день сюда бегал. Даже следователь, который был на обыске, отказался от этого дела. Слышал, что она собирается увольняться, потому что это беззаконие и она не сможет разрушить эту систему. У меня три следователя сменились. Меня направляют от двери к двери: и в тюрьму не посадят, и не хотят признать свою вину... ", - рассказал мужчина.

Напомним, что мужчина облил себя горючим и вспыхнул пламенем посреди перекрестка: видео от очевидцев

Еще Politeka писала, что пожар на Дерибасовской всполошил одесситов, видео: "Хотели запустить салют, но..."

Также Politeka сообщала, мужчина расстался с жизнью нечеловеческим способом: облил горючим и поджег