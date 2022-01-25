Под Одессой в автомобиле нашли тело топ-чиновника Дмитрия Кукола, у него были перерезаны вены, а рядом лежали ножницы. В полиции выдвигают версию самоубийства, ведь на его теле не было следов насильственной смерти, однако эксперты не исключают, что чиновнику помогли уйти.

Как сообщает издание Новини.LIVE, погибший Дмитрий Кукол занимал пост начальника отдела использования земель сельскохозяйственного назначения Главного управления Госгеокадастра в Одесской области.

В последнее время он проживал с семьей в Одессе.

Тело чиновника нашли в автомобиле, которого нет в его декларации– Volkswagen Caddy.

По одной из версий, погибший взял машину у друзей, чтобы никто не узнал авто топ-чиновника на дороге или чтобы не совершать самоубийство в собственном авто, на котором ездит вся семья.

Один из коллег, который хорошо знал Дмитрия Кукола, считает, что мужчину убили. Он говорит, что Дмитрий, никогда не говорил о самоубийстве, дома его ждала жена и двое несовершеннолетних сыновей.

"Его убили из-за коррупции, много денег попросил, а это кому-то не понравилось. В управлении вообще все построено на коррупции», - говорит коллега, пожелавший остаться анонимным.

Политический обозреватель Александр Бурман не исключает, что за фактом самоубийства чиновника может скрываться его желание избежать ответственности за участие в незаконных схемах.

"Либо он не вписывался в чью-то схему, либо этой схеме мешали, либо хотел высоких вознаграждений за свои услуги. Но во всех этих случаях прослеживается коммерческий интерес. Это борьба за землю и деньги", – рассказал специалист.

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