Как сообщает местный
«Тихо, без криков, никто даже не понял, что случилось. Сказать с какого этажа не могу, так как я живу на пятом. Он мимо меня пролетел, когда я курил», - сообщил свидетель.
Мужчина скончался на месте, его тело охранники сразу прикрыли. На место вызвали полицейских, который должны установить все обстоятельства и причины происшествия. Труп направили на судебно-медицинскую экспертизу.
До этого мы сообщали, на улице Махачкалинской пенсионерка покончила жизнь самоубийством.
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По словам очевидцев, пожилая женщины выпрыгнула из окна на 9-м этаже высотки и приземлилась на крышу пристроенного магазина. При падении, она не выжила.
Напомним, что в Одессе обнаружили тело человека, оно лежало на пляже, очевидцы успели заснять всё на видео
А еще Politeka писала, в Одесской области мужчина получил удар электрическим током, когда пытался срезать провода, он не выжил.