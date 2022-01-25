Как сообщает местный телеграм-канал «Х. Одесса», трагический инцидент произошел днем 24 января в ЖК "Кадор". Очевидец рассказал, что молодой парень пролетел мимо него, когда он курил на балконе.

«Тихо, без криков, никто даже не понял, что случилось. Сказать с какого этажа не могу, так как я живу на пятом. Он мимо меня пролетел, когда я курил», - сообщил свидетель.

Мужчина скончался на месте, его тело охранники сразу прикрыли. На место вызвали полицейских, который должны установить все обстоятельства и причины происшествия. Труп направили на судебно-медицинскую экспертизу.

До этого мы сообщали, на улице Махачкалинской пенсионерка покончила жизнь самоубийством.

По словам очевидцев, пожилая женщины выпрыгнула из окна на 9-м этаже высотки и приземлилась на крышу пристроенного магазина. При падении, она не выжила.

Напомним, что в Одессе обнаружили тело человека, оно лежало на пляже, очевидцы успели заснять всё на видео

А еще Politeka писала, в Одесской области мужчина получил удар электрическим током, когда пытался срезать провода, он не выжил.