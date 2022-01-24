Так, на склонах под бульваром Жванецкого, а именно в сквере имени Жанны Лябурб замечены горы мусора, которые оставляют недобросовестные. Мусор в сквере стоит уже давно, но коммунальщики просто игнорируют проблему, поэтому люди обратились за помощью в мэрию.
"Сообщаю про стихийную свалку на склонах под бульваром Жванецкого, а именно на территории сквера Жанны Лябурб. ю",- говорится в сообщении на сайте Единого центра обращения граждан.
Местные жители просят принять меры по ликвидации стихийной свалки.
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Отметим, что бульвар Жванецкого, это часть Приморского бульвара, по которому одесситы и гости города прогуливаются вдоль моря и любуются морским пейзажем и портом.
Напомним, что стихийную свалку устроили в живописном месте в Одессе, видео: "Проводят фотосессии"
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