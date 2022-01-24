В Одессе у некоторых людей начался психоз после слов президента, они стали раскупать сахар, крупы и спички.

В местном телеграм-канале Одесса-Инфо показали, как в одесском супермаркете одна покупательница преклонного возраста набрала огромное количество коробок со спичками и положила в свою тележку

«Эта бабуля, точно что-то знает больше чем мы», - говорится в публикации.

На вопрос мужчины, зачем ей столько спичек, женщина сначала отшутилась, мол пожар собирается устроить, а потом сказала: «Президент сказал не брать, а я возьму».

Пользователи сети комментируют увиденное, некоторые отметили, что пенсионеры - хороший ориентрир, если они начали скупать товары, то дело к беде.

"Было бы смешно , если бы не было так печально",

"Что у нее в голове?",

"По бабкам надо смотреть , если такое начинается , то к беде", - пишут в сети

Видео можно просмотреть тут.

Ранее Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать относительно новостей о возможном вторжении России. Сейчас «не время нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички», заявил Зеленский.



Напомним, что на кассе супермаркета закатили скандал из-за маски: кадры разборок в Одессе

Также Politeka сообщала, что мужчина устроил погром в супермаркете из-за маски: бросался на кассира и охрану