В местном телеграм-канале Одесса-Инфо показали, как в одесском супермаркете одна покупательница преклонного возраста набрала огромное количество коробок со спичками и положила в свою тележку
«Эта бабуля, точно что-то знает больше чем мы», - говорится в публикации.
На вопрос мужчины, зачем ей столько спичек, женщина сначала отшутилась, мол пожар собирается устроить, а потом сказала: «Президент сказал не брать, а я возьму».
Пользователи сети комментируют увиденное, некоторые отметили, что пенсионеры - хороший ориентрир, если они начали скупать товары, то дело к беде.
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"Было бы смешно , если бы не было так печально",
"Что у нее в голове?",
"По бабкам надо смотреть , если такое начинается , то к беде", - пишут в сети
Видео можно просмотреть
Ранее Владимир Зеленский призвал украинцев не паниковать относительно новостей о возможном вторжении России. Сейчас «не время нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички», заявил Зеленский.
Напомним, что на кассе супермаркета закатили скандал из-за маски: кадры разборок в Одессе
Также Politeka сообщала, что мужчина устроил погром в супермаркете из-за маски: бросался на кассира и охрану