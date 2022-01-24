В Одесской области женщина, идущая по обочине дороги, внезапно бросилась под колеса грузовика.

Как сообщает «Украинска служба информации», аваря с летальным исходом случилась в ночь на понедельник, 24 января, на 358-м км трассы Киев-Одесса.

Как рассказал водитель грузовика, он ехал в сторону Одессы, когда увидел идущую по обочине дороги женщину.

В какой-то момент пешеход резко выбежал на проезжую часть и водитель не смог резко затормозить. К несчастью, столкновения избежать не удалось.

Пострадавшая умерла мгновенно прямо на дороге. Ее личность предстоит уствновить правоохраниетелям.

Отметим, что в пресс-службе полиции пока не комментировали смертельную аварию на трассе Киев-Одесса.

Напомним, что на одесской трассе транспорт массового попал в ледяной плен: в ГСЧС показали кадры аварии

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