Полиция Одесской области расследует загадочную гибель высокопоставленного чиновника, тело которого обнаружили в автомобиле.

Как сообщает издание « Думская », на полевой дороге между Нерубайским и Холодной Балкой обнаружили автомобиль Volkswagen Caddy со страшной находкой внутри.

В салоне машины находился труп мужчины. У него были вскрыты вены, а рядом лежали окровавленные ножницы. Тело было на водительском сидении.

По данным издания, погибшим оказался Дмитрий Кукол 1980 г.р., заместитель начальника Главного управления Госгеокадастра в Одесской области — начальник отдела использования земель сельскохозяйственного назначения.

«До весны 2021 года он возглавлял весь региональный главк, а до этого был начальником отдела развития инфраструктуры, градостроительства, архитектуры и земельных отношений Затоковского поселкового совета», - говорится в публикации.

Между тем, в местных телеграм-каналах показали кадры с места происшествия.

Пользователи сети не верят, что произошло самоубийство, они высказывают свои версии в комментариях.

"Вряд ли сам себя резал бы ножницами. Тем более заместитель начальника",

"А с чего ему было себе вены вскрывать. Точно кто-то помог, но искать не будут. Те кто за этим стоит все замнут",

"При такой должности-не вскрываються, а улетают в тёплые края семьями",

"Вероятно, его близким угрожали расправой, если он не выпилится",

"Убийство скорее всего", - пишут в сети.

Напомним, что тело мужчины нашли на столбе в Одесской области

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