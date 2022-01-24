Как сообщает издание «
В салоне машины находился труп мужчины. У него были вскрыты вены, а рядом лежали окровавленные ножницы. Тело было на водительском сидении.
По данным издания, погибшим оказался Дмитрий Кукол 1980 г.р., заместитель начальника Главного управления Госгеокадастра в Одесской области — начальник отдела использования земель сельскохозяйственного назначения.
«До весны 2021 года он возглавлял весь региональный главк, а до этого был начальником отдела развития инфраструктуры, градостроительства, архитектуры и земельных отношений Затоковского поселкового совета», - говорится в публикации.
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Между тем, в местных телеграм-каналах показали кадры с места происшествия.
Пользователи сети не верят, что произошло самоубийство, они высказывают свои версии в комментариях.
"Вряд ли сам себя резал бы ножницами. Тем более заместитель начальника",
"А с чего ему было себе вены вскрывать. Точно кто-то помог, но искать не будут. Те кто за этим стоит все замнут",
"При такой должности-не вскрываються, а улетают в тёплые края семьями",
"Вероятно, его близким угрожали расправой, если он не выпилится",
"Убийство скорее всего", - пишут в сети.
Напомним, что тело мужчины нашли на столбе в Одесской области
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