В одном из жилых домов на одесской Молдаванке поселились гекконы, ящерицы живут на чердаке, но иногда заглядывают в квартиры жильцов.
На чердаке дома по улице Прохоровской живут гекконы, об этом информирует издание
Сообщается, что они живут на чердаке, но иногда могут заглянуть в гости к жильцам.
Вреда эти маленькие пресмыкающиеся не приносят и питаются насекомыми.
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Как рассказал одесский биолог, этот вид ящерицы, называется геккон Богданова. В Одессу их занесли с какими-то грузами из Средней Азии, например, из Грузии, Узбекистана.
«Это уникально, что именно на Молдаванке они нашли себе место и уже столько лет там живут», — говорит биолог.
Также эксперт добавил, что данные ящерицы не являются вредителями, они находят себе пишю самостоятельно, поэтому кормить и ловить их не нужно.
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