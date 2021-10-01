Вот это да!

В Одессе встретили уникальное для нашей местности насекомое

Так, в парке Шевченко поселился закавказский древесный богомол. Редкое насекомое увидел 4-летний мальчик прямо на детской площадке, а его родители запечатлели богомола на камеру телефона и выложили в сети. Снимок показал биолог Сергей Курочкин на страницах соцсетей, пишет Politeka.net.

По его словам, закавказский древесный богомол распространен в Грузии, Армении, кавказском регионе России, в Иране, Афганистане, Туркестане а также в Крыму. И вот теперь это насекомое обнаружено в Одесской области.

По мнению биолога, такой быстрый рост среды обитания насекомого связан с общим потеплением климата и высадкой в степной зоне страны лесополос древесно-кустарной зоны растительности.

В комментариях люди обсуждают насекомое и говорят, что также встречают то у себя на участке, то возле дельфинария.

"Дивное животное",

"И я видел сегодня возде дельфинария",

"Я нашла в своем саду такое чудо -юдо,рассмотрела красавчика и посадила его на ветку инжира ,он медленно пополз по своим делам...Надеюсь он перезимует ...",

"Видел не раз таких на херсонщине и днепропетровщине", - пишут в сети.

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