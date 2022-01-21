Сначала была версия, что моряк из Одесской области сам наложил на себя руки, но полиция раскрыла детали гибели мужчины.

Моряк из Одесской области, который работал на грузовом судне умер при загадочных обстоятельствах, его тело нашли повешенным в турецком порту.

В рамках расследования полиция Турции задержала 13 членов экипажа судна до выяснения все деталей происшествия. Об этом пишет издание Cumhuriyet .

Турецкая полиция считает, что моряк из Одесской области, которого нашли повешенным на грузовом судне в порту Самсуна, был убит.

На эту мысль правоохранителей натолкнули следы на теле покойного и еще один странный факт: камера наблюдения, которая находилась в комнате моряка, была отвернута к окну и не стояла на штатном месте.

Несмотря на вмешательство сотрудников аварийно-спасательных служб, взошедших на судно, украинца не удалось спасти. На теле моряка были обнаружены следы, вероятно свидетельствующие о насильственной смерти.

Ранее украинские СМИ писали, что моряк из Одесской области, который скончался 17 января, наложил на себя руки.

Напомним, что тело моряка нашли на судне, которое вышло из Одесской области

Также, моряки угодили в ловушку вербовщика

Politeka рассказывала, трагедия настигла молодого моряка в порту Одессы