В турецкий порт зашел корабль из Одесской области, на борту которого умер моряк.

О трагическом инциденте сообщает « Укринформ » со ссылкой на посольство Украины в Турции.

Известно, что погибший моряк работал на грузовом судне Maranta, которое прибыло в турецкий порт Самсун из порта Рени (Одесская область).

Сообщается, что моряк скончался 17 января, он наложил на себя руки.

Другие подробности смерти украинца неизвестны. В настоящее время местная полиция проводит расследование инцидента.

"Консульский отдел посольства Украины в Турции установил связь с крюинговой компанией, командой судна и родными погибшего моряка", - говорится в сообщении.

Аналогичный случай произошел в прошлом месяце.

Известно, что моряк три дня и три ночи находился в сидячем положении: в таком положении умер житель Одесской области, а произошло это на рейде Одесского морского порта. Однако судовладелец принял решение не снимать с борта умершего в Украине украинского моряка, а сделать это в турецком Стамбуле.

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