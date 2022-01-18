О трагическом инциденте сообщает «
Известно, что погибший моряк работал на грузовом судне Maranta, которое прибыло в турецкий порт Самсун из порта Рени (Одесская область).
Сообщается, что моряк скончался 17 января, он наложил на себя руки.
Другие подробности смерти украинца неизвестны. В настоящее время местная полиция проводит расследование инцидента.
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"Консульский отдел посольства Украины в Турции установил связь с крюинговой компанией, командой судна и родными погибшего моряка", - говорится в сообщении.
Аналогичный случай произошел в прошлом месяце.
Известно, что моряк три дня и три ночи находился в сидячем положении: в таком положении умер житель Одесской области, а произошло это на рейде Одесского морского порта. Однако судовладелец принял решение не снимать с борта умершего в Украине украинского моряка, а сделать это в турецком Стамбуле.
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