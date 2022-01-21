В одном из многоэтажных домов на поселке Таирова в Одессе молодой мужчина ударил себя ножом в живот после ссоры с женой.
Как пишет Politeka.net, попытку самоубийства зафиксировали накануне на улице Вильямса 59 в жилом комплексе «Бастма». Об сообщает
Как стало известно, 19-летний местный житель самостоятельно причинил себе ножевое ранение после конфликта с супругой.
Пострадавшего увезли в больницу, про его дальнейшее состояние ничего не сообщается.
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Ранее мы писали, в международном аэропортру Одессы иностранец ударил сотрудника аэропорта, а после пытался вскрыть себе вены, мужчину не хотели пускать в Украину.
Напомним, что в Одессе парень выпал из окна многоэтажки на глазах у людей: "Смотрю вверх, а он летит"
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