В одном из многоэтажных домов на поселке Таирова в Одессе молодой мужчина ударил себя ножом в живот после ссоры с женой.

Как пишет Politeka.net, попытку самоубийства зафиксировали накануне на улице Вильямса 59 в жилом комплексе «Бастма». Об сообщает Telegram-канал «Х. Одесса».

Как стало известно, 19-летний местный житель самостоятельно причинил себе ножевое ранение после конфликта с супругой.

Пострадавшего увезли в больницу, про его дальнейшее состояние ничего не сообщается.

Ранее мы писали, в международном аэропортру Одессы иностранец ударил сотрудника аэропорта, а после пытался вскрыть себе вены, мужчину не хотели пускать в Украину.

Напомним, что в Одессе парень выпал из окна многоэтажки на глазах у людей: "Смотрю вверх, а он летит"

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