В сети показали, как мужчина после дорожной аварии пытался сорвать злость на всех, под горячую руку попали, как участники ДТП, так и другие водители.

Как пишет Politeka.net, разборки посреди проезжей части на улице Черняховского удалось заснять очевидцам.

Как сообщает издание 048.ua , на перекрестке не разменулись BMW и ВАЗ-2115.

Пассажир Лады ударился головой в лобовое стекло, после чего он вышел из машины и принялся махать кулаками. Сначала он полез в драку к пассажирам BMW, а потом и водителю, за которым он гнался по всей улице.

Досталось и водителю автомобиля Volvo, который стал случайным свидетелем произошедшего.

Вскоре приехали сотрудники патрульной полиции.

Ранее мы писали, утром, 20 января, на трассе Одесса-Рени произошло серьезное ДТП.

На выезде из Великого Дальника в сторону села Маяки контейнеровоз столкнулся с легковым автомобилем.

В результате дорожно-транспортного происшествия трасса в обе стороны оказалась заблокирована. Машины пытались объехать аварию по обочине дороги.

Напомним про масштабное ДТП с фурами под Одессой, люди не выжили: кадры происходящего

Как сообщала Politeka, разборки после ДТП попали на видео в Одессе

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