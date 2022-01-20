Как пишет Politeka.net, разборки посреди проезжей части на улице Черняховского удалось заснять очевидцам.
Как сообщает издание
Пассажир Лады ударился головой в лобовое стекло, после чего он вышел из машины и принялся махать кулаками. Сначала он полез в драку к пассажирам BMW, а потом и водителю, за которым он гнался по всей улице.
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Досталось и водителю автомобиля Volvo, который стал случайным свидетелем произошедшего.
Вскоре приехали сотрудники патрульной полиции.
Ранее мы писали, утром, 20 января, на трассе Одесса-Рени произошло серьезное ДТП.
На выезде из Великого Дальника в сторону села Маяки контейнеровоз столкнулся с легковым автомобилем.
В результате дорожно-транспортного происшествия трасса в обе стороны оказалась заблокирована. Машины пытались объехать аварию по обочине дороги.
Напомним про масштабное ДТП с фурами под Одессой, люди не выжили: кадры происходящего
Как сообщала Politeka, разборки после ДТП попали на видео в Одессе
Также Politeka писала, масштабное ДТП с четырьмя фурами на одесской трассе попало на видео