Как пишет Politeka.net, 14 февраля на День всех влюбленных в Одессу намерен приехать скандальный рэпер из России Василий Вакуленко, который известен под псевдонимом Баста.
Категорически против выступления российского исполнителя в Одессе выступил местный активист
«В очередной раз повторяю, те российские «артисты», которые поддерживают оккупацию Крыма и выступали на концерте «воссоединения» в Москве, нарушают законодательство Украины. В данном случае вопрос к Службе безопасности Украины, которая в упор не видит Вакуленко», - говорит Ганул.
Активист сообщил, что концерт запланирован в ресторане «Облака», принадлежащем Андрею Заричанскому.
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Ганул попросил владельца отменить концерт оккупанта, иначе его бизнес ждут серьезные испытания.
«Вакуленко приехал и поедет, а вам жить в этом месте», - обратился активист к владельцу.
Под публикацией Демьяна Ганула многие поддержали активиста, люди считают, что артистам, которые поддержали оккупацию Крыма не место в Одессе.
"Мне нравятся некоторые его песни. Но все же очень глупо с его стороны ехать выступать в Украину, если он поддерживает оккупанто",
" Он в Киеве выступал вместе с Меладзе без всяких проблем, что уж об Одессе говорить... Главная проблема в том, что есть спрос на посещение таких концертов у людей, а не то, что такие персоны приезжают. Не было бы спроса – не приезжали бы",
"Поддерживаю. Уже после того, как сто раз сказано-пересказано об артистах, посещавших аннексированный Крым, приглашение одного из них – это не просто глупость или невнимательность, это принципиальная антиукраинская позиция", - пишут в сети.
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