Одесскую квартиру популярная артистка показала журналистам телеканала «
Ирина Билык отметила, что ранее никогда не проводила съемок в квартире, которую купила еще в 2008 году.
«Квартирка небольшая, но очень комфортная и самое главное – она находится в Одессе», - говорит певица.
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В квартире у Ирины Билык есть телескоп, с помощью которого наблюдает за морем и отдыхающими на пляже.
Также с балкона Билык открывается роскошный вид на одесскую гавань. Артистка призналась, что частенько загорает в купальнике на балконе.
"Пляж, чайки – это самое лучшее, что может быть в моей жизни после концертов", – призналась Билык.
В конце певица показала, как выглядит ее спальня.
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