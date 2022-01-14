Известная украинская певица Ирина Билык продемонстрировала всем свои роскошные апартаменты на берегу моря в Одессе.

Одесскую квартиру популярная артистка показала журналистам телеканала « СТБ » (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

Ирина Билык отметила, что ранее никогда не проводила съемок в квартире, которую купила еще в 2008 году.

«Квартирка небольшая, но очень комфортная и самое главное – она находится в Одессе», - говорит певица.

В квартире у Ирины Билык есть телескоп, с помощью которого наблюдает за морем и отдыхающими на пляже.

Также с балкона Билык открывается роскошный вид на одесскую гавань. Артистка призналась, что частенько загорает в купальнике на балконе.

"Пляж, чайки – это самое лучшее, что может быть в моей жизни после концертов", – призналась Билык.

В конце певица показала, как выглядит ее спальня.

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