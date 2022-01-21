Одинокие пожилые люди зачастую попадают в неприятные ситуации особенно в морозную или снежную погоду.

Полицейским пришлось лезть через чердак к беспомощной пенсионерке, которая попала в западню в соственном доме.

Как пишет Politeka.net, об этом рассказали в пресс-службе полиции в Одесской области.

В поселки Окны 86-летняя женщина пролежала в кровати несколько дней. Когда пенсионерка хотела встать, ноги "скрутили" судороги, отчего несчастная упала на пол.

«Страшно представить, чем бы все закончилось, если бы старушка не собралась с силами и не дотянулась до телефона, чтобы набрать полицию», - сообщили копы.

Когда они прибыли по адресу, то увидели закрытую дверь, поэтому полицейским пришлось лезть в дом через чердак.

Пенсионерка лежала на полу в беспомощном состоянии, ей вызвали «скорую», которая диагностировала у потерпевшей истощение и переохлаждение.

Старушку положили в постель и оповестили ее родных.

Ранее мы писали, женщина увидела пенсионерку на костылях и решила воспользоваться беспомощностью. Она подкралась к ней сзади и вытащила из кармана смартфон.

Напомним, что пенсионера чудом спасли из западни

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