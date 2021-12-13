Подробности сообщила пресс-служба регионального
Посреди ночи трое мужчин ворвались в чужое жилище, пряча свои лица за масками.
Сначала они избили и связали 42-летнего племянника прикованной к постели из-за болезни 66-летней хозяйки, а потом похитили 13 тысяч гривен.
Этого злодеям показалось мало и они украли два мобильных телефона и коллекцию монет.
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Испуганная пожилая женщина не сразу обратилась к полицейским, однако, это не помешало им оперативно задержать преступников.
Правоохранители отмечают, что двоих удалось поймать в Подольске, а третьего - Одессе.
Злоумышленниками оказались бывшие заключенные, все они жители Подольска в возрасте 28-ми и 30-ти лет. Сейчас им грозит до 8 лет лишения свободы.
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