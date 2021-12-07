В Одессе всё больше фиксируют случаев ограблений и нападений в безлюдных местах, у жертв отбирают телефоны и другие ценные вещи.
Как пишет об этом сообщили в пресс-службе
Последний инцидент, о котором узнали в полиции, случился поздно вечером, когда 47-летний мужчина возвращался с работы.
32-летний злоумышленник следил за ним, дождался, пока он зайдет в безлюдный переулок, и напал.
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Известно, что нелюдь набросился на потерпевшего сзади и ударил по голове, после чего отобрал мобильный телефон, кольцо и 800 гривен.
После того, как мужчина пришел в себя, он сообщил о ограблении в полицию. Злоумышленника задержали утром, а украденные вещи вернули хозяину.
Теперь подозреваемому грозит до 6 лет за грабеж соединенный с насилием.
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