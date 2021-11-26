В Одессе неизвестные ранили ножом молодого парня после неудачного ограбления.
Происшествие случилось вечером, 25 ноября на поселке Таирова, сообщает
Очевидцы говорят, что у 19-летнего парня хотели вытащить телефон из кармана, а когда не получилось — пырнули ножом в зад.
Потерпевшему вызвали скорую.
В семье Аллы Пугачевой эмоционально высказались о трагедии, которая потрясла страну: "Душой с вами"
Снегопад и морозы ударят по Украине: синоптики раскрыли дату резкой смены погоды
Начнутся массовые штрафы и конфискации: что ждет украинцев после февраля 2022 года
Последствия хуже коронавируса: в ВОЗ назвали симптомы постковидного синдрома
Победителя Холостячки "раскусили" после знакомства Огневич с его родителями: «Пора завершать шоу»
На кадрах видно, как прибывшие медики пытаются оказать парню первую медицинскую помощь – остановить кровь из заднего прохода.
Они положили несчастного на скамейку и осторожно перевернули его на бок.
Также вокруг пострадавшего столпилось много зевак, которые принялись снимать происходящее на телефоны.
Видео можно просмотреть
Напомним, что 17-летний парень приехал в Одессу ради грабежей, но ему не повезло
Как сообщала Politeka, опасная воровка завелась на вокзале, обдирает до нитки: "Якобы ждет поезда"
Также Politeka писала, что