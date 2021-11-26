В Одессе неизвестные ранили ножом молодого парня после неудачного ограбления.

Происшествие случилось вечером, 25 ноября на поселке Таирова, сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net.

Очевидцы говорят, что у 19-летнего парня хотели вытащить телефон из кармана, а когда не получилось — пырнули ножом в зад.

Потерпевшему вызвали скорую.

На кадрах видно, как прибывшие медики пытаются оказать парню первую медицинскую помощь – остановить кровь из заднего прохода.

Они положили несчастного на скамейку и осторожно перевернули его на бок.

Также вокруг пострадавшего столпилось много зевак, которые принялись снимать происходящее на телефоны.

Видео можно просмотреть тут.

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