В Одессе кража в магазине секон-хенда попала на камеру видеонаблюдения.

Кадры обнародованы в Тelegram-канале «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Так, в одном из магазинов по продаже секонд-хенда всеукраинской сети Смартстор женщина со своей сообщницей похитили телефон у покупательницы.

На кадрах заметно, как женщина, в руках которой вешалки с одеждой, подходит к своей жертве, которая выбирает товар. Сообщница в этот момент прикрывает ее покрывалом.

В результате, ловким движением руки телефон с одного кармана уходит в другой.

При этом лица воровок скрыты масками, без которых сейчас нельзя посещать общественные места.

Видео можно просмотреть тут.

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