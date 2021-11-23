В Одессе кража в магазине секон-хенда попала на камеру видеонаблюдения.
Кадры обнародованы в
Так, в одном из магазинов по продаже секонд-хенда всеукраинской сети Смартстор женщина со своей сообщницей похитили телефон у покупательницы.
На кадрах заметно, как женщина, в руках которой вешалки с одеждой, подходит к своей жертве, которая выбирает товар. Сообщница в этот момент прикрывает ее покрывалом.
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В результате, ловким движением руки телефон с одного кармана уходит в другой.
При этом лица воровок скрыты масками, без которых сейчас нельзя посещать общественные места.
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