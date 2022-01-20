Как пишет Politeka.net, подробности сообщили в пресс-службе
Поздно ночью 19 января к стражам порядка обратились встревоженные родители, и рассказали, что их 15-летний сын до сих пор не вернулся домой, а телефон его оказался отключенным.
Отец мальчика признался, что накануне у него была ссора с сыном и после этого подросток принял решение ночевать у друзей. Об этом он написал в записке, когда пришел с учебы.
Сначала родители пытались самостоятельно разыскать сына, однако найти ребенка им не удалось.
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Патрульные решили начать поиски с общежития учебного заведения парня. Опросив администрацию и жителей общежития, уже через несколько минут они обнаружили беглеца в одной из комнат.
Патрульные сообщили родителям, что нашли их ребенка живым и невредимым. Молодого человека доставили в отделение полиции и передали работникам ювенальной превенции, которые будут работать с семьей.
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