Как пишет Politeka.net, информация об исчезновении несовершеннолетней появилась на
Как стало известно, юная жительница Одессы Юлия Лисиченко, 2007 года рождения, вышла из дома на Крещение 19 января, однако так и не вернулась. Родные не знают, что случилось с девочкой, которой всего 14 лет. Они обратились за помощью в полицию.
Правоохранители дали приметы пропавшей и показали ее фотографии.
Рост Юлии - 160 сантиметров, она худощавого телосложения, волосы темные. Была одета в синюю куртку, спортивные камуфляжные брюки, красный шарф. При себе имела розовый рюкзак.
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Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшей просьба позвонить по номеру (048) 722-45-42 или на спецлинию “102”.
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