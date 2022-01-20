Как пишет Politeka.net, тревожные данные обнародовала пресс-служба Минздрава Украины.
По состоянию на четверг, 20 января, на территории Одесской области диагностировали 944 новых случаев заражения, тогда как днем ранее их было 534.
От осложненией, вызванных коронавирусом и сопуствующих болезний скончались 7 пациентов на Одесчине.
Всего же с начала пандемии в Одесской области подтверждено уже 245285 случаев заражения коронавирусом, умерло от него 5663 человек, а выздороветь смогли 231363 пациента.
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Отметим, что штамм COVID-19 Омикрон уже обнаружили в 10 областях Украины. Новая вспышка коронавируса уже началась, эпицентр – на западе Украины. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
По его словам, Омикрон зафиксировали в Киеве, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Одесской, Полтавской, Тернопольской, Львовской, Ивано-Франковской и Херсонской областях.
Ранее сообщалось, вирус забрал жизнь 14-летней девочки из Одесской области
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Politeka рассказывала, в Минздраве выдали новые подробности по коронавирусу на Одесчине