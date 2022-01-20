ЧП произошло вечером на улице Иосифа Тимченко. Там прорвало магистраль водопровода, сообщает телеграм-канал Новини.LIVE Odesa.

На кадрах видно, как стремительный поток воды бежал по улицам и затопил жилой дом.

В квартирах у одесситов воды было по щиколотку.

На место ЧП съехались все коммунальные службы города.

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«Все лето коммунальные службы занимались тем, что перекладывали магистраль водопровода на улице Иосифа Тимченко. Но не прошло и пол года, как трубы прорвали. Кто ответит за затопленное имущество одесситов и как высушить дом зимой?», - отмечается в публикации.

Напомним, что одесситам на головы с потолка хлынула вода, видео ЧП: "Дождались отопления"