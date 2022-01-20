ЧП произошло вечером на улице Иосифа Тимченко. Там прорвало магистраль водопровода, сообщает телеграм-канал
На кадрах видно, как стремительный поток воды бежал по улицам и затопил жилой дом.
В квартирах у одесситов воды было по щиколотку.
На место ЧП съехались все коммунальные службы города.
Галкин приревновал Пугачеву к известному рэперу, видео: "Могут променять на более молодого"
Появились подробности трагедии с актером-красавцем, сыгравшего Ганнибала Лектера: «Во время столкновения…»
Украинцы взбунтовались против новой участницы «Мастер Шеф. Битва сезонов»: «Только не она»
Победительницу "Х-Фактора" Аиду Николайчук неожиданно "похоронили" в Сети: "Оборвалась жизнь..."
Закулисье "Мастер Шеф", Мартыновская показала то, чего не знают зрители: "Кто доедает за участниками..."
«Все лето коммунальные службы занимались тем, что перекладывали магистраль водопровода на улице Иосифа Тимченко. Но не прошло и пол года, как трубы прорвали. Кто ответит за затопленное имущество одесситов и как высушить дом зимой?», - отмечается в публикации.
Напомним, что одесситам на головы с потолка хлынула вода, видео ЧП: "Дождались отопления"
Также Politeka сообщала, мощный фонтан ударил в Одессе, видео ЧП: "Один из самых высоких"