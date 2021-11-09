В одном из многоквартирных домов на поселке Таирова в Одессе после включения отопления прорвало трубу.



Об этом сообщают в Telegram-канале "Х. Одесса", пишет Politeka.net



Инцидент произошел в жилом доме по адресу улица Королева, 64. Из-за аварии там затопило квартиры жильцов. У людей в квартирах залило все водой. Она стремительно стекала просто с потолка и по стенам. В результате испорчены мебель и техника.

По словам жительницы одной из квартир, она решила зафиксировать все на камеру, чтобы потом требовать возмещение материальных затрат на ремонт.

"На Королева 64 дождались отопления", - говорится в публикации.

Ранее мы писали, после старта отопительного сезона в Одессе первыми пострадавшими стали жители дома по улице Княжеской, 31. Там после включения отопления прорвало трубу, и подвал дома затопило кипятком.

Видео можно просмотреть тут.

Напомним, что одесситам сообщили о подорожании газа накануне отопительного сезона: 40 грн за куб