В одном из многоквартирных домов на поселке Таирова в Одессе после включения отопления прорвало трубу.
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Инцидент произошел в жилом доме по адресу улица Королева, 64. Из-за аварии там затопило квартиры жильцов. У людей в квартирах залило все водой. Она стремительно стекала просто с потолка и по стенам. В результате испорчены мебель и техника.
По словам жительницы одной из квартир, она решила зафиксировать все на камеру, чтобы потом требовать возмещение материальных затрат на ремонт.
"На Королева 64 дождались отопления", - говорится в публикации.
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Ранее мы писали, после старта отопительного сезона в Одессе первыми пострадавшими стали жители дома по улице Княжеской, 31. Там после включения отопления прорвало трубу, и подвал дома затопило кипятком.
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Напомним, что одесситам сообщили о подорожании газа накануне отопительного сезона: 40 грн за куб
Также Politeka сообщала, больницы, школы могут остаться без отопления