В центре Одессы прорвало газовую трубу, озвучена предварительная причина аварийной ситуации.

ЧП случилось утром 19 ноября в начале улицы Пастера - между Херсонским спуском и перекрестком с улицей Новосельского. Кадры аварии показал местный Telegram-канал «Курс Одесса», пишет Politeka.net (чтобы просмотреть, скролльте страницу до конца)

На месте работают аварийная газовая служба, а также сотрудники ГСЧС.

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Как сообщают местные СМИ, сейчас движение автотранспорта перекрыто. Маршрутки и автобусы, которые идут с поселка Котовского вверх по Херсонскому спуску, направлены в объезд. А трамвай №28, около разворотного кольца которого произошла авария. временно ходит от парка Шевченко до Тираспольской площади.

О причинах аварии пока нет информации, однако по сети пошел слух, что всему виной могли стать земляные работы, которые недавно проводили на этом участке.

Напомним, что одесситам сообщили о подорожании газа накануне отопительного сезона: 40 грн за куб