В центре Одессы прорвало газовую трубу, озвучена предварительная причина аварийной ситуации.
ЧП случилось утром 19 ноября в начале улицы Пастера - между Херсонским спуском и перекрестком с улицей Новосельского. Кадры аварии
На месте работают аварийная газовая служба, а также сотрудники ГСЧС.
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Как сообщают местные
О причинах аварии пока нет информации, однако по сети пошел слух, что всему виной могли стать земляные работы, которые недавно проводили на этом участке.
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