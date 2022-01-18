На Крещение в Одессе и области ударит мороз, температура опуститься до -9 градусов.

Как пишет Politeka.net, с прогнозом погоды на среду, 19 января, одесситов ознакомили метеорологи.

По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в Одессе ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду, ночью порывы 15-17 м/с. Температура ночью составит -4…-6 градусов, днем будет колебаться в пределах от 0 до +2.

По Одесской области ожидается облачность с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-западный, 9-14 метров в секунду, ночью местами порывы 15-17 м/с. Температура ночью -4..-9 градусов мороза, днем 0…+5 градусов.

На автодорогах области видимость хорошая.

По данным погодного сайта Sinoptik.ua, утром температура воздуха оставит -3…-5 градусов, днем немного повысится до -1. К вечеру показатель термометра опустится до -4 градусов. Утро будет солнечным, днем небо может затянуться тучами.

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