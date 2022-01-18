Городские власти и теплоснабжение города Одессы обещали не повышать тарифы на тепло, однако многие жители получили рекордные счета за отопление.

В некоторых многоквартирных домах Одессы тариф на отопление вырос до 110-115 гривен за 1 квадратный метр.

Как выяснилось, проблема коснулась домов с централизованным отоплением, которые не оборудованы общедомовыми счетчиками, пишет издание vgorode.

Согласно новой методике начисления, их платежки увеличилась четыре-пять раз из-за принятия закона №6010, который внес изменения в законы Украины "О жилищно-коммунальных услугах" и "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".

Одесситы не в состоянии платить шальные суммы за тепло и массово пишут заявления с требованиями перерасчета.

В свою очередь директор "Теплоснабжения Одессы" Анна Позднякова советует одесситам оформлять жилищные субсидии и как можно быстрее устанавливать счетчики.

Отметим, что установка счетчика в многоквартирном доме обойдется в 40-50 тысяч грн.

Напомним, что одесситов ошарашили новые тарифы на отопление, фото: "92 грн. за декабрь"