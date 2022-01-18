В некоторых многоквартирных домах Одессы тариф на отопление вырос до 110-115 гривен за 1 квадратный метр.
Как выяснилось, проблема коснулась домов с централизованным отоплением, которые не оборудованы общедомовыми счетчиками, пишет издание
Согласно новой методике начисления, их платежки увеличилась четыре-пять раз из-за принятия закона №6010, который внес изменения в законы Украины "О жилищно-коммунальных услугах" и "О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения".
Одесситы не в состоянии платить шальные суммы за тепло и массово пишут заявления с требованиями перерасчета.
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В свою очередь директор "Теплоснабжения Одессы" Анна Позднякова советует одесситам оформлять жилищные субсидии и как можно быстрее устанавливать счетчики.
Отметим, что установка счетчика в многоквартирном доме обойдется в 40-50 тысяч грн.
Напомним, что одесситов ошарашили новые тарифы на отопление, фото: "92 грн. за декабрь"
Также Politeka сообщала, больницы, школы могут остаться без отопления: в ОГА говорят об угрозе чрезвычайной ситуации