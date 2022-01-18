Убийство на улице Базарной, о котором мы писали ранее, прокомментировали в полиции, сообщает пресс-служба
Как стало известно, оба мужчины жили в подвальном помещении на указанной улице.
В полиции рассказали, что ранее судимый 54-летний дворник потерял мобильный телефон и, заподозрив в краже 30-летнего напарника. Мужчина обратился к нему с претензией, а тот отказался что-либо объяснять по этому поводу.
Старший дворник ударил ножом в бедро младшего, у которого открылось сильное кровотечение и он скончался.
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Полицейские задержали злоумышленника и изъяли у него нож.
В беседе с правоохранителями он признался, что пырнул ножом напарника, однако убивать его не хотел, поскольку не предполагал, что человек может умереть от ранения в ногу.
Мужчину задержали и поместили в изолятор. За такое преступление закон предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.
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