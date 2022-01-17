В Одессе мужчина получил смертельное ножевое ранение от своего приятеля из-за пустяка - не вернул ему посуду.

Как пишет Politeka.net, убивство произошло в одном из многоэтажных домов улице Ивана и Юрия Лип в Малиновском районе, сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

42-летний одессит, будучи нетрезвым встретил своего знакомого.

Между мужчины вспыхнул конфликт, в результате которого 49-летний злоумышленник ударил несколько раз товарища ножом. От полученных травм потерпевший скончался по дороге в больницу на руках у врачей "скорой", а злоумышленник скрылся с места происшествия.

Убийцу задержали в этот же день. Он рассказал, что они дружили с погибшим семьями и часто ходили друг к другу в гости. В тот вечер оба были пьяны и поругались из-за тарелки от холодца, которую убитый якобы не вернул после новогодней ночи.

"Я в новогоднюю ночь принес тарелку холодца. Потому попросил вернуть. Он начал быковать", — объясняет случившееся подозреваемый.

Задержанного поместили СИЗО. Мужчине грозит до 15 лет за умышленное убийство.

Напомним, что одессита не стало при странных обстоятельствах, тело нашли на кладбище: лежал среди могил

Также Politeka сообщала, в Одессе нацгвардеец с сообщником избили прохожего из-за тату: мужчина не выжил

Кроме того Politeka писала, про трагедию в центре Одессы, тело человека нашли в подвале: кадры с места