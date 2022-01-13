Убийство произошло полгода назад и теперь военнослужащий и его знакомый предстанут перед судом, сообщают в
В ночь на 18 июля нацгвардеец находился в Одессе, где выпивал вместе со своим приятелем. После этого они увидели прохожего, у которого была татуировка, содержание которой выражает пренебрежение к правоохранителям.
Мужчины начали его задевать, а потом бить. Нацгвардеец с сообщником нанесли мужчине с татуировкой множество ударов руками и ногами в различные участки тела и головы. Травмы пострадавшего были очень тяжелыми и несмотря на госпитализацию в реанимацию, он умер.
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Обвинительный акт в отношении военнослужащего контрактной службы одной из воинских частей Нацгвардии и его знакомого по факту убийства (п. 7 ч. 2 ст. 115 УК), направили в суд.
Напомним, что одессита не стало при странных обстоятельствах, тело нашли на кладбище: лежал среди могил
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