В Одессе боец Нацгвардии с сообщиком жестоко избил неизвестного мужчину, пострадавшего увезли в реанимацию, но позже он скончался.

Убийство произошло полгода назад и теперь военнослужащий и его знакомый предстанут перед судом, сообщают в Одесской специализированной прокуратуре в военной и оборонной сфере.

В ночь на 18 июля нацгвардеец находился в Одессе, где выпивал вместе со своим приятелем. После этого они увидели прохожего, у которого была татуировка, содержание которой выражает пренебрежение к правоохранителям.

Мужчины начали его задевать, а потом бить. Нацгвардеец с сообщником нанесли мужчине с татуировкой множество ударов руками и ногами в различные участки тела и головы. Травмы пострадавшего были очень тяжелыми и несмотря на госпитализацию в реанимацию, он умер.

Обвинительный акт в отношении военнослужащего контрактной службы одной из воинских частей Нацгвардии и его знакомого по факту убийства (п. 7 ч. 2 ст. 115 УК), направили в суд.

Напомним, что одессита не стало при странных обстоятельствах, тело нашли на кладбище: лежал среди могил

Также Politeka сообщала, тело мужчины достали из выгребной ямы на Одесчине

Кроме того Politeka писала, про трагедию в центре Одессы, тело человека нашли в подвале: кадры с места