Как пишет Politeka.net, инцидент попал в объектив видеорегистратора автомобиля. Это произошло вечером на улице Комарова, сообщают местные
На кадрах видно, как мужчина пересекал дорогу по пешеходному переходу и вдруг неожиданно упал. Он лежал несколько секунд и бился в конвульсиях, после этого неравнодушные граждане оттащили бедолагу с проезжей части.
«Мужчине стало плохо прямо на дороге. Он упал. Очевидцы сообщают, что он умер», - говорится в публикации.
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Ранее мы писали, днем 16 января медики "скорой помощи" привезли парня к пункту обогрева на Куликовом поле. Медработники сами сказали, что у него признаки наркотического опьянения, но на свежем воздухе ему скоро станет лучше, однако не стало. Через 20 минут человек скончался.
Напомним, что жизнь мужчины оборвалась посреди улицы, упал лицом вниз: кадры из Одессы
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