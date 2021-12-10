Одесситы стали свидетелями смерти мужчины прямо на улице, они вызвали бригаду медиков, но те не смогли ничем помочь.

Это произошло в пятницу, 10 декабря в первой половине дня в районе 7-й станции Большого Фонтана, пишет местный сайт «УСИ».

Как рассказали очевидцы, пожилой мужчина шел по улице и вдруг внезапно упал на тротуар лицом вниз. При падении он сломал нос и у него текла кровь.

Неравнодушные граждане вызвали скорую. Прибывшая бригада медиков не смогла ничем помочь, они лишь констатировали смерть без признаков насилия.

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Официальная информация уточняется.

Ранее мы писали, в парке поселка Великодолинское дети увидели человека, который лежал без движения на земле. Они вызвали бригаду скорой помощи и те констатировали смерть

На внешний вид погибшему приблизительно 20 лет. У трупа были открытые глаза и расширенные зрачки.

Напомним, обгоревшее тело начальника службы безопасности найдено в авто

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