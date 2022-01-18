Как пишет Politeka.net, обновленные данные обнародовала пресс-служба Минздрава.
По состоянию на вторник, 18 января, в Одесской области диагностировали 350 новых случаев заражения, тогда как днем ранее их было 224.
За минувшие сутки от ковида скончались 18 пациентов, отметим, что сутками ранее умерли 3 человека.
Всего же с начала пандемии в Одесской области подтверждено уже 244751 случаев заражения коронавирусом, умерло от него 5658 человек, а выздороветь смогли 230924 пациента.
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Ранее мы писали, 14-летняя школьница из Измаила Одесской области скончалась от последствий коронавируса. Несколько дней назад девочка поступила в местную инфекционную больницу с симптомами пневмонии и подозрением на COVID-19.
В медучреждении состояние заболевшей стало ухудшаться. Медики приняли решение перенаправить ребенка в детскую больницу в Одессе, однако не успели. Девочка умерла.
Ранее сообщалось, вирус забрал жизнь 14-летней девочки из Одесской области, что известно
Также мы писали, вирус нанес новый удар по Одесчине: сотни новых случаев ковида и много жертв, сводка
Politeka рассказывала, в Минздраве выдали новые подробности по коронавирусу в Одесской области